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16.08.2019 - 21:23| AA

Kilis'te askeri araç devrildi: 8 yaralı

Kilis'te askeri aracın devrildiği kazada 8 asker hafif yaralandı.

Kilis'te askeri araç devrildi: 8 yaralı

Merkeze bağlı İnanlı köyü hudut bölgesinde nöbet değişimi için göreve çıkan askeri araç şarampole devrildi.

Yaralanan 8 asker kaza yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ve askeri yetkililer de hastaneye gelerek yaralı askerler hakkında bilgi aldı.

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