Kilis’te her 10 kişiden 8’i Suriyeli

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Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 116 bin 214 kişi azalarak 3 milyon 571 bin 30 kişi oldu. Bunların yüzde 53.9’u erkeklerden, yüzde 46.1’i ise kadınlardan oluştu.



Türkiye’deki tüm Suriyelilerin yüzde 48’ine denk gelen 1 milyon 718 bin 477 kişi, 18 yaş altındaki Suriyelilerden oluştu. 10 yaşın altındaki Suriyeli sayısı ise 1 milyon 84 bin 299 kişi oldu. Türkiye’deki Suriyeli kadın ve çocuk sayısı, toplam Suriyeli sayısının yüzde 71.17’sine denk geldi.



Geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı 25 Aralık itibarıyla 62 bin 420 kişi olarak açıklandı. Bu sayı kasımda 62 bin 335 kişi, 2019’un başında 143 bin 558 kişi, 2018’in başında ise 228 bin 251 kişiydi. Buna göre kamplarda yaşayan Suriyeli sayısı 2019’da 81 bin 138 kişi azalmış oldu. Mevcut durumda Suriyelilerin yalnızca yüzde 1.74’ü kamplarda yaşıyor.



Türkiye’de en çok Suriyeli barındıran şehir 474 bin 679 kişi ile İstanbul, en az Suriyeli barındıran şehir ise 22 kişi ile Bayburt oldu. Bayburt’u 37 kişi ile Artvin, 45 kişi ile Tunceli takip etti.



Kilis nüfusunun yüzde 81.49’u; Hatay nüfusunun yüzde 27.34’ü; Gaziantep nüfusunun yüzde 22.39’u, Şanlıurfa nüfusunun yüzde 21.04’ü Suriyelilerden oluşurken, İstanbul’daki Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 79 bin 779 kişi azaldı.



Geçici koruma altına alınan kayıtlı Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ise ülke genelinde yüzde 4.35.



30 Aralık itibarıyla Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı 110 bin.



Eylül 2019 itibarıyla Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısı 450 bin.