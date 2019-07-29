Killa Hakan kimdir? Killa Hakan biyografisi

Killa Hakan gerçek adı Hakan Durmuş olan rapçi 1973 yılında Almanya'nın Kreuzberg şehrinde dünyaya gelmiştir. Son olarak Ezhel, Ceza ve Ben Fero ile birlikte çıkardıkları rap şarkı ile gündeme gelen Killa Hakan, Türkçe rap müziği Almanya ve Avrupa'da tanıtmayı amaç edinmiştir. İşte Killa Hakan hakkında merak edilen detaylar...

KİLLA HAKAN KİMDİR?

3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir. A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır. Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve okumuştur.

Getto hayat yaşayan Hakan, sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşında hapse girmiştir. Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır.

Almanya'da Yabancı Sözlü Rap Müzik yapmak yerine Türkçe rap yapmış ve kendini zamanla Avrupa'ya kanıtlamıştır. Ayrıca Killa Hakan günümüz Almanyasında çok sosyal işlerle uğraşmaktadır. Avrupa'da Türkçe rap albümlerini satmayı ve Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtmayı amaçladığını aktarmıştır.