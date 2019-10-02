02.10.2019 - 13:37 |
'Kim Milyoner Olmak İster?' 1 Milyonluk soru için heyecan dorukta...
Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Milyonluk sorunun sorulacağı Kim Milyoner Olmak İster? yarışması heyecanla bekleniyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunacağı 1 milyonlu soru ile başlayacak olan yarışmanın günü belli oldu.
Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu'nun sunucu koltuğunda oturduğu Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni sezonun ilk bölümünde 1 milyonluk sorunun sorulacağı Kim Milyoner Olmaz İster yeni bölümü 5 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak.
Arda Ayten'in yarışmacı koltuğunda oturduğu Kim Milyoner Olmak İster'de sıra 1 milyonluk soruda. 1 Milyonluk soru ne olacak? Arda soruyu cevaplayacak mı? Tüm soruların yanıtı cumartesi akşamı yeni bölümde belli olacak.