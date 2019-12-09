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09.12.2019 - 12:09 |

Kim Milyoner Olmak İster'de verdiği cevapla olay oldu! 'Umarım caps'im yapılmaz'

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de "Umarım 'caps'im yapılmaz" diyen Serpil Hanım, elendiği soru ile sosyal medyada gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de verdiği cevapla olay oldu! 'Umarım caps'im yapılmaz'

Ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 849. bölümüyle ekranlara geldi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de 7 Aralık 2019 Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacı Serpil Hanım elendiği soru ile sosyal medyada olay oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster?'de dün akşam ekrana gelen bölümde yarışmacı Serpil Hanım, 4. soruda yarışmaya veda etti.

Yarışmacı Serpil Hanım, "Belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse" anlamına gelen kelime hangisidir? sorusuna şıklardan "Kalender" yanıtını verdi.

Cevap yanlış çıkınca elenen Serpil Hanım, 1000 lira ile yarışmaya veda etti.

Yarışmanın başında "Umarım 'caps'im yapılmaz" diyen Serpil Hanım, elendiği soru ile sosyal medyada gündem oldu.

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