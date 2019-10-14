Kim olduklarÄ± bilinmiyor! Av tÃ¼feÄŸiyle dehÅŸet saÃ§tÄ±lar

14.10.2019 - 01:48 | | DHA
Kim olduklarÄ± bilinmiyor! Av tüfeÄŸiyle dehÅŸet saçtÄ±lar
AdÄ±yaman'da 3 katlÄ± eve kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi veya kiÅŸiler tarafÄ±ndan otomobilden av tÃ¼feÄŸi ile ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da yaralanan olmadÄ±.Â
Olay, gece saatlerinde Malazgit Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, plakasÄ± belirlenemeyen otomobilden Abuzer Korkmaz'a ait 3 katlÄ± eve av tÃ¼feÄŸi ile ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. Mahallede bÃ¼yÃ¼k paniÄŸe neden olayda yaralanan olmazken, tÃ¼fekten Ã§Ä±kan saÃ§malar evin avlusundakiÂ otomobile ve evin kapÄ±sÄ±na isabet etti.
Silah seslerini duyanlarÄ±n ihbarÄ±yla olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi.
Evde inceleme yapan polis, kaÃ§an ÅŸÃ¼pheli veya ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â
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