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08.08.2019 - 22:18

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar arasında birçok soru merak konusu oldu. O sorulardan biri de Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? sorusunu yanıtladı. İşte merakla araştırılan o yanıt haberimizde...

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

 Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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