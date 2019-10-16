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16.10.2019 - 16:06 | | DHA

Kimlik gösteremedi... Gerçek parmak izi kontrolünde ortaya çıktı

Bolu'da kimliğini gösteremediği için parmak izi kontrolüne götürülen şüphelinin cezaevi firarisi Melih Akdaş (23) olduğu belirlendi. Akdaş, işlemlerinin ardından geçen hafta firar ettiği Zonguldak Cezaevi'ne gönderildi.

Kimlik gösteremedi... Gerçek parmak izi kontrolünde ortaya çıktı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli Yunus ekibi, kent merkezinde hareketlerinden şüphelendikleri kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Ancak şüpheli, kimliğini gösteremedi. Bunun üzerine şüpheli, kimliğinin belirlenmesi için parmak izi kontrolüne götürüldü.

Kontrolde, şüphelinin hırsızlık suçundan kaldığı Zonguldak Cezaevi'nden geçen hafta firar eden Melih Akdaş olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akdaş, tutuklanarak Zonguldak Cezaevi'ne gönderildi.

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