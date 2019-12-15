Kimlik ve ehliyet yenileme son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Ne kadar?

Yıl sonu yaklaşırken hala yeni kimlik ve ehliyet almayanların kafalarında soru işareti oluştu. Bu yıl ehliyet ve kimliklerin değiştirileceğini düşünenleri telaş sararken sıklıkla sorulan soru "Kimlik ve ehliyet yenileme son gün ne zaman?" oluyor. İşte konuya dair bilgiler...

KİMLİK YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN? KİMLİK GEÇERLİLİK TARİH

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenir. Geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 2023 yılına kadar devam edecek.

Kimlik kartı alabilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50 TL

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN? YENİLEME NASIL YAPILIR?

Yeni ehliyet almak için vatandaşlara verilen son gün 31 Aralık 2020... Yeni çipli ehliyet 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınması gerekiyor.

Başvuru için eski sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan ve en önemlisi de 'sürücü olur' yazan raporu bakanlığa bağlı sağlık kurumlarından ve bakanlık ile anlaşmalı özel kurumlardan alınabilir.