MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kimlik ve ehliyet yenileme son gün ne zaman? Bu sene son mu?
ABONE OL
22.12.2019 - 01:01 |

Kimlik ve ehliyet yenileme son gün ne zaman? Bu sene son mu?

2019 acısıyla tatlısıyla biterken hala eski kimlik ve sürücü belgesine sahip olan vatandaşların kafasını kurcalayan bir konu var: Kimlik ve ehliyet yenileme son gün ne zaman?

Kimlik ve ehliyet yenileme son gün ne zaman? Bu sene son mu?

 

2020'ye girmemize sayılı günler kaldı. Yeni yıl umutla bekleniyor. Fakat yeni yıla girmeden önce vatandaşlar birkaç soruya yanıt arıyor. Onlardan bazıları da "Kimlik ve ehliyet yenileme son gün ne zaman? Bu sene son mu?" şeklinde...

KİMLİK YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN? KİMLİK GEÇERLİLİK TARİH

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenir. Geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 2023 yılına kadar devam edecek.

Kimlik kartı alabilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50 TL

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN? YENİLEME NASIL YAPILIR?

Yeni ehliyet almak için vatandaşlara verilen son gün 31 Aralık 2020... Yeni çipli ehliyet 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınması gerekiyor.

Başvuru için eski sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan ve en önemlisi de 'sürücü olur' yazan raporu bakanlığa bağlı sağlık kurumlarından ve bakanlık ile anlaşmalı özel kurumlardan alınabilir.

Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Servis ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

Servis ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

Sır perdesi aralandı! 25 yıldır çözülememişti

Sır perdesi aralandı! 25 yıldır çözülememişti

Doğa Koleji nasıl battı?

Doğa Koleji nasıl battı?

Sıradaki Haber