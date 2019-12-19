Bu sene son mu? Kimlik yenileme son gün ne zaman?

Yeni kimlik kartı çıkarmak isteyenlerin 2020 yaklaşırken aramaları hızlanmış durumda... Kimlik yenileme için 2019'u son tarih zannedenler şu sıralar "Kimlik yenileme son gün ne zaman?" diye soruyor. İşte konuya dair bilgiler...

KİMLİK YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN? KİMLİK GEÇERLİLİK TARİH

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenir. Geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 2023 yılına kadar devam edecek.

Kimlik kartı alabilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50 TL.