Kimliklerin son tarihi ne zaman? Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak?

2020 yılına yaklaşırken eski kimlik sahiplerinin kafalarında birtakım soru işaretleri oluştu. Yeni yılla birlikte eski kimliğin süresinin biteceğini düşünenler "Eski kimlik son tarihi ne zaman?" sorusunu yöneltiyor.

EKİ KİMLİK SON TARİHİ NE ZAMAN?

Yeni kimlik kartlarının süresi 10 yıl olacak. Eski kimlikler 2023 yılına kadar kullanılabilecek. Bu nedenle vatandaşların 2020 yılına kadar kimliklerini yenilemeleri gerekiyor.

KİMLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kimlik kartı başvuruları, "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabiliyor.