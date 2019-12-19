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19.12.2019 - 09:59 | | İHA

Kimse ailesiyle, arkadaşlarıyla gezemiyor... Peşimizi bırakmıyorlar!

Adana’da, Türkiye'nin en büyük parklarından biri olan, aynı zamanda kentteki festivallere ev sahipliği yapan Merkez Park'a ailesi ve arkadaşlarıyla gezmeye gelen vatandaşlar, dua kitabı satma bahanesiyle dilenenlerden dertli.

Kimse ailesiyle, arkadaşlarıyla gezemiyor... Peşimizi bırakmıyorlar!

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Merkez Park’ta dilenciler, banklarda oturan vatandaşları ‘dua kitabı’ satma bahanesiyle para almak için taciz ediyor. Kameralara yansıyan görüntülere göre dilenciler, para alana dek yanından ayrılmadıkları vatandaşları rahat bırakmıyor. Dilenciler paralarını aldıktan sonra park içerisinde yürüyen ve diğer banklarda oturan vatandaşlara doğru yönelerek aynı yöntem ile rahatsız edip para dilenmeye devam ediyor.

"SÜREKLİ PARA İSTİYORLAR"

Dilencilerden rahatsız olduğu dile getiren Ceren Kayan, "Parktaki dilenciler yüzünden hiç rahat yürüyemiyoruz. Sürekli onları tacizlerine maruz kalıyoruz. Sadece kendimi köpeğimle yürüyüş yaparken rahat hissediyorum" dedi.

Kimse ailesiyle, arkadaşlarıyla gezemiyor... Peşimizi bırakmıyorlar

Gaye Gürışık ise, "Parktaki dilenciler çok rahatsız edici bir konu, burada rahatlıkla yürüyemiyoruz. Hayvanlarımızı gezdiremiyoruz, bırakmıyorlar peşimizi. Sürekli para istiyorlar. Çok rahatsız edici bir durum. Parktaki dilencilerle ilgili bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Çünkü bu konuda çok rahatsızız" ifadelerini kullandı.

Kimse ailesiyle, arkadaşlarıyla gezemiyor... Peşimizi bırakmıyorlar

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