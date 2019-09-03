Kimse Bilmez 12. bölümde Ali ve Seda aşkı bitiyor mu?

Kimse Bilmez dizisi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Ali ve Sevda sahte evlilikleri sayesinde birbirlerine yakınlaşırken Uygar onları ayırmak için korkunç bir plan yapar.

KİMSE BİLMEZ'DE NELER YAŞANACAK?

Kimse Bilmez'de bu akşam Ali ve Pilot, Ali'nin zekası sayesinde Takacı'nın tuzağından kurtulur. Ama Vedat'ın beklenmedik hamlesi Pilot ve Vedat'ın kaçak duruma düşmesine neden olur. Pilot bir yandan polisten kaçarken bir yandan Duygu'yla görüşmeye devam eder.