03.09.2019 - 16:58
Kimse Bilmez 12. bölümde Ali ve Seda aşkı bitiyor mu?
Kimse Bilmez dizisi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri, Burak Serdar Şenal'ın yer aldığı Kimse Bilmez dizisinde Ali ve Pilot, Ali'nin zekası sayesinde takacının tuzağından kurtulur. Ali ve Sevda sahte evlilikleri sayesinde birbirlerine yaklaşırken Uygar onları ayırmak için korkunç bir plan yapar! Kimse Bilmez bu akşam izleyici karşısında
Kimse Bilmez dizisi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Ali ve Sevda sahte evlilikleri sayesinde birbirlerine yakınlaşırken Uygar onları ayırmak için korkunç bir plan yapar.
KİMSE BİLMEZ'DE NELER YAŞANACAK?
Kimse Bilmez'de bu akşam Ali ve Pilot, Ali'nin zekası sayesinde Takacı'nın tuzağından kurtulur. Ama Vedat'ın beklenmedik hamlesi Pilot ve Vedat'ın kaçak duruma düşmesine neden olur. Pilot bir yandan polisten kaçarken bir yandan Duygu'yla görüşmeye devam eder.