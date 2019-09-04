Kimse Bilmez 12. son bölümde neler oldu? 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Salı günleri ekrana gelen Kimse Bilmez'in 12. bölümü dün akşam ekrandaydı. Dizinin son bölümünde Uygar, Tuğçe'yi de devreye sokarak Ali ve Sevda'nın arasını açacak bir plan hazırladı. Plan tıkır tıkır işledi ve Uygar amacına şimdilik ulaştı. Gerçeğin ortaya çıkması zaman alacağa benziyor. Öte yandan Pilot ise polise yakalanmaya bir adım uzaklıkta... Duygu'nun bir hamlesi Pilot'un sonunu getirebilir.

KİMSE BİLMEZ 13. BÖLÜM FRAGMANI

Son bölümün ardından Kimse Bilmez 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez yeni bölümde gerçek ortaya çıkıyor. Sevda ve Ali tekrar birleşiyor. Hatta Ali Sevda'ya evlilik teklifinde bulunurken güzel kadın bu teklifi geri çevirmiyor ve "Evet" diyor.