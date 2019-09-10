10.09.2019 - 15:57
Kimse Bilmez 13. yeni bölüm fragmanı!
Kimse Bilmez 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de yayınlanan Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Salı akşamları ekrana gelen Kimse Bilmez dizisinin 13. yeni bölüm fragmanı haberimizde...
Ali ve Sevda aralarındaki yanlış anlaşılmayı sürpriz bir şekilde aşarlar. Ali, Sevda'ya aşkını ilan eder. İkili evlilik kararı alırken Uygar, Köksal'ın sırrının peşindedir. Uygar, Ali ve Sevda'nın birlikteliğini engelleyebilecek mi? Ali'ye gelen sürpriz telefonsa Pilot'tan haber vermektedir.
Polis affetmedi! Tam 705 TL cezaOlay, merkez Meram ilçesi Alakova Caddesi'nde meydana geldi. 42 C 0983 plakalı öğrenci servis otobüsünün sürücüsü, trafik ışığında bekleyen diğer araç sürücülerine aldırış etmeden, önce şerit ihlali yaptı ardından da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçti. Servis sürücüsü hem kendisinin hem de diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye atarken, o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.