Kimse Bilmez 14. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Uygar'la evleneceğim...

KİMSE BİLMEZ 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ali ve Sevda aralarındaki yanlış anlaşılmayı sürpriz bir şekilde aşarlar. Ali, Sevda'ya aşkını ilan eder. İkili evlilik kararı alırken Uygar, Köksal'ın sırrının peşindedir. Uygar, Ali ve Sevda'nın birlikteliğini engelleyebilecek mi? Ali'ye gelen sürpriz telefonsa Pilot'tan haber vermektedir.



KİMSE BİLMEZ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



