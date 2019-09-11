MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKimse Bilmez 14. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Uygar'la evleneceğim...
11.09.2019 - 01:26

Kimse Bilmez 14. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Uygar'la evleneceğim...

ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez 13. yeni bölüm ekranlara geldi. İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölümüne Ali'ye gelen sürpriz telefon damga vurdu ve ortalık karıştı. Peki Kimse Bilmez 13. yeni bölümde neler oldu? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de Kimse Bilmez 14. yeni bölüm fragmanı...

Kimse Bilmez 14. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Uygar'la evleneceğim...

KİMSE BİLMEZ 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ve Sevda aralarındaki yanlış anlaşılmayı sürpriz bir şekilde aşarlar. Ali, Sevda'ya aşkını ilan eder. İkili evlilik kararı alırken Uygar, Köksal'ın sırrının peşindedir. Uygar, Ali ve Sevda'nın birlikteliğini engelleyebilecek mi? Ali'ye gelen sürpriz telefonsa Pilot'tan haber vermektedir.

KİMSE BİLMEZ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Anne ve oğlunu öldürdü kızını ağır yaraladıNiğde'de bir kişi, arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu anne ve oğlunu öldürdü, kızını ağır yaraladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim...

MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim...

Kimse Bilmez 14. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Uygar'la evleneceğim...

Kimse Bilmez 14. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Uygar'la evleneceğim...

Kuzgun yeni sezon ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu! Kuzgun yeni bölüm fragmanı...

Kuzgun yeni sezon ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu! Kuzgun yeni bölüm fragmanı...

Korkusuz Korkak nerede çekildi? Korkusuz Korkak konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Korkusuz Korkak nerede çekildi? Korkusuz Korkak konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Sıradaki Haber