11.09.2019 - 01:26
Kimse Bilmez 14. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Uygar'la evleneceğim...
ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez 13. yeni bölüm ekranlara geldi. İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölümüne Ali'ye gelen sürpriz telefon damga vurdu ve ortalık karıştı. Peki Kimse Bilmez 13. yeni bölümde neler oldu? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de Kimse Bilmez 14. yeni bölüm fragmanı...
KİMSE BİLMEZ 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ali ve Sevda aralarındaki yanlış anlaşılmayı sürpriz bir şekilde aşarlar. Ali, Sevda'ya aşkını ilan eder. İkili evlilik kararı alırken Uygar, Köksal'ın sırrının peşindedir. Uygar, Ali ve Sevda'nın birlikteliğini engelleyebilecek mi? Ali'ye gelen sürpriz telefonsa Pilot'tan haber vermektedir.
KİMSE BİLMEZ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI