Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı... 14. son bölümde neler oldu?

Kimse Bilmez 14. bölüm dün akşam ekrana geldi. Dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Kimse Bilmez 15. bölümde Pilot hayatının şokunu yaşıyor. Duygu ile yeni bir ilişkiye başlayan Pilot, Duygu'nun Ali'ye olan mektubunu okuyunca beyninden vurulmuşa dönüyor. Duygu bu anlarda çaresiz kalıyor. Öte yandan Ali, cezaevine girerken kalbindekileri mektuba döküyor ve Sevda'ya veriyor. Sevda gözü yaşlı bir şekilde mektubu okuyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar. Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez. Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi? Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi?