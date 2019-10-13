13.10.2019 - 17:13 |
Kimse Bilmez 17. bölüm fragmanlarında Ali'ye büyük şok!
Kimse Bilmez 17. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazar akşamları ekrana gelen Kimse Bilmez dizisinde Ali beklemediği bir anda karşısına çıkan Özlem'in şokunu atlatamadan bir oğlu daha olduğunu öğrenir. Uygar, Sevda'yı Ali'den ayırmak ve durumu kendi lehine çevirmek ister. Beladan uzak durmaya çalışan Pilot ise bu konuda pek başarılı olamayacaktır. Kimse Bilmez 17. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam ATV'de...
Kimse Bilmez 17. bölüm fragmanları ile bu akşam ATV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Pazar akşamları ekrana gelen Kimse Bilmez dizisinde bu hafta bir anda Ali'nin karşısına çıkan Özlem, Sevda da dahil olmak üzere herkesi şaşkına uğratır. Ali, yaşadığı şoku atlatamadan bir oğlu daha olduğu haberi ile bir kez daha sarsılır.
Uygar, Sevda'yı Ali'den ayırmak ve Ali'yi yeniden kazanmak için savaşır. Pilot yeni kız arkadaşı ile hayatını değiştirip beladan uzak durmaya çalışsa da kardeşim dediği Vedat düşmanlarının elindedir. Belanın bir anda ortasında kendisini bulan Pilot ölümle burun burunadır.
KİMSE BİLMEZ 17. BÖLÜM FRAGMANLARI
KİMSE BİLMEZ 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendiSuriye'de Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi. Yerel kaynaklardan elde edilen görüntüde otomatik silahların yanı sıra birinde omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi de bulunan 4 teröristin kaçış anı yer alıyor.