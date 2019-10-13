Kimse Bilmez 17. bölüm fragmanlarında Ali'ye büyük şok!

Kimse Bilmez 17. bölüm fragmanları ile bu akşam ATV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Pazar akşamları ekrana gelen Kimse Bilmez dizisinde bu hafta bir anda Ali'nin karşısına çıkan Özlem, Sevda da dahil olmak üzere herkesi şaşkına uğratır. Ali, yaşadığı şoku atlatamadan bir oğlu daha olduğu haberi ile bir kez daha sarsılır.

Uygar, Sevda'yı Ali'den ayırmak ve Ali'yi yeniden kazanmak için savaşır. Pilot yeni kız arkadaşı ile hayatını değiştirip beladan uzak durmaya çalışsa da kardeşim dediği Vedat düşmanlarının elindedir. Belanın bir anda ortasında kendisini bulan Pilot ölümle burun burunadır.

KİMSE BİLMEZ 17. BÖLÜM FRAGMANLARI

KİMSE BİLMEZ 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI