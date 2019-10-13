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HaberlerGündemKimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uygar, Ali'yi yeniden kazanmak için...
13.10.2019 - 22:24 |

Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uygar, Ali'yi yeniden kazanmak için...

ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez 18. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümüne Uygar'ın Ali'yi yeniden kazanmak için harekate geçmesi damga vurdu. Peki merakla araştırılmaya başlanan Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uygar, Ali'yi yeniden kazanmak için...

KİMSE BİLMEZ 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pazar akşamları ekrana gelen Kimse Bilmez dizisinde bu hafta bir anda Ali'nin karşısına çıkan Özlem, Sevda da dahil olmak üzere herkesi şaşkına uğratır. Ali, yaşadığı şoku atlatamadan bir oğlu daha olduğu haberi ile bir kez daha sarsılır.

Uygar, Sevda'yı Ali'den ayırmak ve Ali'yi yeniden kazanmak için savaşır. Pilot yeni kız arkadaşı ile hayatını değiştirip beladan uzak durmaya çalışsa da kardeşim dediği Vedat düşmanlarının elindedir. Belanın bir anda ortasında kendisini bulan Pilot ölümle burun burunadır.

KİMSE BİLMEZ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

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