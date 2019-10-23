Kimse Bilmez 19. yeni bölüm 2. fragmanı... Ali Uygar'ı öldürecek mi?

Kimse Bilmez 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez yeni bölümde Sevda'nın babası ölüyor. Sevda ve annesi büyük acı çekerken. Seva, Ali'nin oğlunun katilinin babası olduğunu öğreniyor. Ali, Sevda'nın bir suçunun olmadığını idrak ederken Uygar'ı öldürme kararı alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenen Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun hastalığını öğrenen Ali, bir yandan ona çare olmak için çalışırken bir yandan da düşmanlarının kıskacından kurtulmaya çalışır. Köksal, sakladığı büyük sırrı Uygar'ın bildiğini öğrenir. Artık iyice köşeye sıkıştığını düşünen Köksal, Ali'ye her şeyi anlatmak ister. Köksal ölecek mi? Ali ve Pilot'un kardeş olduklarını öğrenen Uygar, bu kozu Kurtbey'e karşı kullanmak ister. Öte yandan Pilot, Duygu'ya karşı olan hislerini evlilik teklifiyle taçlandırır. Bu beklenmedik teklif karşısında Duygu'nun cevabı ne olacak?