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HaberlerGündemKimse Bilmez 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Pilot, Duygu'ya evlilik teklif etti ve...
20.10.2019 - 22:44 |

Kimse Bilmez 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Pilot, Duygu'ya evlilik teklif etti ve...

ATV'nin sevilen dizilerinden biri olan Kimse Bilmez 18. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümüne Pilot'un Duygu'ya evlilik teklif etmesi damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenmeye başlanan Kimse Bilmez 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kimse Bilmez 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Pilot, Duygu'ya evlilik teklif etti ve...

KİMSE BİLMEZ 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenen Ali’nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun hastalığını öğrenen Ali, bir yandan ona çare olmak için çalışırken bir yandan da düşmanlarının kıskacından kurtulmaya çalışır.

Köksal, sakladığı büyük sırrı Uygar’ın bildiğini öğrenir. Artık iyice köşeye sıkıştığını düşünen Köksal, Ali’ye her şeyi anlatmak ister. Köksal ölecek mi?
Ali ve Pilot’un kardeş olduklarını öğrenen Uygar, bu kozu Kurtbey’e karşı kullanmak ister.

Öte yandan Pilot, Duygu’ya karşı olan hislerini evlilik teklifiyle taçlandırır. Bu beklenmedik teklif karşısında Duygu’nun cevabı ne olacak?

KİMSE BİLMEZ 19. BÖLÜM FRAGMANI

Kimse Bilmez 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattıHatay’da İskenderun Körfezi’nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.
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