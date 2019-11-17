Kimse Bilmez 22. son bölümde Sevda, Uygar'a silah çekti! 23. yeni bölüm fragmanı...

KİMSE BİLMEZ 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ali ve ve Pilot, kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşmek için adım adım ilerlerler. Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasını engellemeye çalışırken geçmişten kalan bir mektup her şeyi daha belirginleştirir.



Kurtbey’in üzerine titrediği kızı Zeynep, aslında Ali ve Pilot’un varlığından bile haberdar olmadıkları kardeşleri mi? Sevda’ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri gider ve Sevda’yı kaçırır.



Sevdiği kadını kurtarmak isteyen Ali, elinden geleni yapacaktır. Ali, Sevda’yı kurtarabilecek mi? Öte yandan sevdiği kadını düşmanlarının elinden kurtarmayı başaran Pilot, Duygunun ailesine yeniden güven vermeye çalışır.



Geçmiş bir türlü Pilot’un peşini bırakmaz. Pilot, sevdiği kadını ve ailesini korumayı başarabilecek mi?



KİMSE BİLMEZ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...