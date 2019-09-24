Kimse Bilmez ne zaman yayınlanacak? Kimse Bilmez 15. bölüm fragmanı

ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez yeni bölümü için bekleyiş sürüyor. Artık dizinin yeni bölümleri farklı bir günde yayınlanacak. Peki, Kimse Bilmez 15. bölümde neler olacak?

KİMSE BİLMEZ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kimse Bilmez 15. bölümü ile 29 Eylül Pazar yayınlanacak. Artık pazar günleri yayınlanacak olan dizinin hayranları yeni bölümde yaşanacakları merak ediyor.

KİMSE BİLMEZ 15. BÖLÜM FRAGMANI