24.09.2019 - 12:10 |
Kimse Bilmez ne zaman yayınlanacak? Kimse Bilmez 15. bölüm fragmanı
Kimse Bilmez yayın günü değişti. Peki Kimse Bilmez yeni bölümü ne zaman yayınlanacak. 15. yeni bölüm fragmanı yayınlanan dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İşte Kimse Bilmez yayın günü ve fragmanı...
ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez yeni bölümü için bekleyiş sürüyor. Artık dizinin yeni bölümleri farklı bir günde yayınlanacak. Peki, Kimse Bilmez 15. bölümde neler olacak?
KİMSE BİLMEZ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kimse Bilmez 15. bölümü ile 29 Eylül Pazar yayınlanacak. Artık pazar günleri yayınlanacak olan dizinin hayranları yeni bölümde yaşanacakları merak ediyor.
KİMSE BİLMEZ 15. BÖLÜM FRAGMANI
Bahçeli'nin ameliyatına girmişti! O cerraha şokİstanbul Kadıköy’de Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman’ın evine giren 3 kadın hırsız, içerisinde yaklaşık 50 bin TL ile döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı bavula yerleştirip çaldı. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, Dr. Zorman'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2016 yılındaki kalp kapakçığı ameliyatına da girdiği belirtildi.