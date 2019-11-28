28.11.2019 - 11:25 | | İHA
Kimse yardım etmedi! Sokak ortasında kadına yapılanları sadece izlediler...
Gaziantep'te bir kişinin, eşi olduğu tahmin edilen kadını çocuğunun yanında sokak ortasında tekme tokat darbettiği anlar kameraya yansıdı.
Gaziantep’te kaldırımda oturan bir kadın, 5-6 yaşlarındaki kız çocuğunun gözü önünde kocası olduğu tahmin edilen bir erkek tarafından tekme tokat darbedildi. Küçük kız ağlayarak annesinin darbedilmesini izlerken, yoldan geçen ve olayı gören biri kadın iki kişinin ise olaya tepkisiz kalması vicdanları sızlattı.
Bir süre sonra ayağa kalkan kadın yaya olarak olay yerinden uzaklaşırken küçük kızı da ağlayarak annesinin peşinden gitti.
Olay anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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