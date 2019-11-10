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10.11.2019 - 13:29 | | DHA

Kimseye aldırmadı! Onu öyle gören gözlerine inanamadı

D -100 Karayolu'nda motosikletiyle giden bir kişi dans edip, makas atarak, hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. O anlar kameralara yansıdı.

Kimseye aldırmadı! Onu öyle gören gözlerine inanamadı
Motosikletle makas atarken bile dans eden maganda kamerada
Motosikletle makas atarken bile dans eden maganda kamerada
Motosikletle makas atarken bile dans eden maganda kamerada
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Görüntüler Cuma günü öğle saatlerinde D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde kaydedildi. Avcılar yönüne giden bir motosikletli, hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı.

Motosiklet üzerinde yaptığı ilginç hareketleriyle dikkat çeken sürücü zaman zaman da makas attı. Makas sırasında bir eliyle motosikletin gidonunu tutarken, diğer elini ritme uyarak salladı. Dinlediği müzikle dans eden motosiklet sürücüsü, direksiyonu bırakarak tehlikeli hareketlerde bulundu. Yaşanan bu anlar kameraya yansırken, bir süre daha bu şekilde ilerleyen motosikletli daha sonra gözden kayboldu.

Bu pidenin porsiyonu bir metreKaradeniz’in hemen hemen her ilinde ve ilçesinde farklı şekillerde yapılan pideler bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Pideleri bir birinden ayıran özellikleri ise şekilleri, yoğrulma metotları, pişirilme şekilleri.
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