‘Kimseye yar etmem deyip kasten katletti’

Karaca kendisini ölümle tehdit edince suç duyurusunda bulunarak koruma kararı aldırdı. Çakır şikayetten iki ay sonra “Seni kimselere yar etmem” diyen Karaca tarafından yedi kurşunla öldürüldü. Kadını kurşunladıktan sonra ölünceye kadar rehin alan Karaca tutuklandı. Sanığın “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Ama mahkeme sanığa ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkemenin kararının gerekçesinde şöyle denildi: “Her ne kadar iddianamede eylemin ‘tasarlanarak’ işlendiği iddia edilmiş ise de sanığın Emine Çakır’ı öldürme konusunda önceden karar verip plan yaparak, bu kararında sebat ve ısrar göstererek makul bir süre geçmesine rağmen kararından caymayarak, olay akşamı da maktulü bu plan gereği öldürdüğü hususunun her türlü şüpheden uzak delil ile sabit olmadığı, bu haliyle sübut bulan eylemin ‘kasten öldürme’ eylemi olduğu anlaşılmıştır.”



