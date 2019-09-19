Kimya fabrikasında 5 saatlik yangın

İstanbul Tuzla’da, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann’a ait fabrikadan dün öğlen alevler yükseldi. Fabrikadaki bir makinede başladığı öğrenilen yangın, tesisteki kimyasal malzemelerin alev almasıyla kısa sürede büyüdü. Ayakkabı ve yapıştırıcıdan otomotive kadar pek çok sektöre malzeme üreten fabrikadan yükselen alevler, çevre ilçelerden bile görülebilecek yoğunlukta siyah dumana neden oldu. İtfaiye ekipleri alev alan kimyasallara bir süre müdahale edemedi. Alevler fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçrarken, itfaiye araçlara su sıktı. 20’den fazla araç yangından zarar görürken fabrika da küle döndü. 3 - 4 saat süren müdahele sonrası alevler sönmeye başladı.

Hastanelik oldular

Bu sırada fabrikadaki bir tank patladı. Patlamanın etkisiyle tanktan kopan parçalar dışarıdaki itfaiye aracının üstüne ve yakındaki ormanlık alana sıçradı, 2 itfaiye personeli yaralandı. Yangından 4 saat sonra açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını bildirdi. İstanbul Valiliği de 7 kişinin dumandan etkilendiğini açıkladı.

‘Kapı, pencere kapanmalı’

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası dumanın insan ve çevre sağlığına etkisine yönelik Milliyet’e şu değerlendirmeyi yaptı: “Dumanın elbet zararı olacak. Çünkü gaz çıkışı oluyor ve partikül maddeler havaya karışıyor. Çoğu toksik ve bulaşıcı olan kimyasalların zararı önem arz ediyor. Yangın sonucu ortaya çıkan zehirli gazlar çevreye geçer. O bölgede yaşayan insanlar da soluyarak etkilenebilir. Yangın esnasında bölgede bulunan kişiler ve temas edenler bundan zarar görebilir. Tabii o çevrede yaşayan vatandaşlar için geçici bir durum. Yangın boyunca ortamdan uzaklaşmaları, kapı ve pencerelerini kapatmaları gerekiyor.”

İhmal iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski İtfaiye Daire Başkanı ve Türkiye Yangından Korunma Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Tuzla’da yanan fabrikada erken yangın uyarı sisteminin bulunmadığını iddia etti. Kılıç yangının büyümesindeki nedenin fabrikada gerekli önlemlerin alınmaması olduğunu öne sürdü.

YAĞMURA DİKKAT

Yanan kimyasallardan kaynaklı dumanlar, çevrede yaşayanlar için endişe kaynağı oldu. Yangın nedeniyle havaya salınan kimyasallar rüzgarın etkisiyle İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir sınırına kadar yayılırken, İstanbul Teknik Üniversitesi meteoroloji öğretim üyesi Hüseyin Toros, dumanla birlikte havaya yayılan kimyasal parçacıkların insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Toros, “Bölgede cuma günü yağış bekleniyor. Atmosferde asılı kalan parçacıklar yağışla beraber o bölgelere düşecek. O bölgede mümkün mertebe yağmur altında kalmamak son derece önemli. Atmosferdeki kalıntılar insan sağlığı için zararlı olabilir” dedi.