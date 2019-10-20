‘Kimyasal saldırı yok’

Özden, kimyasal saldırının hiçbir şekilde bir kişiyle örneklenemeyeceğini belirterek, “Bu tür bir saldırıdan yüzlerce kişi aynı anda etkilenir” dedi. Güvenlik kaynakları da, TSK’nin bahse konu video ve resimlerin KBRN uzmanlarınca incelendiğini belirterek, “Kimyasal saldırının en ufak bir belirtisi yok. Konvansiyel saldırıyla da hiçbir alakası yok. Çocuğun üzerindeki petrol-naylon ağırlıklı kazak-tişört alev almış. Çocuğun sadece tişörtün değdiği yerlerde ikinci derece yanık var. Yüzünde gözlerinde saçlarında hiçbir şey yok” dedi.



