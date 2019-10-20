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20.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘Kimyasal saldırı yok’

Uluslararası Medikal Kurtarma Ekibi Derneği (UMKE-DER) Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Hilmi Özden, TSK’nın Barış Pınarı Harekâtı’nda kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları yorumladı.

‘Kimyasal saldırı yok’

Özden, kimyasal saldırının hiçbir şekilde bir kişiyle örneklenemeyeceğini belirterek, “Bu tür bir saldırıdan yüzlerce kişi aynı anda etkilenir” dedi. Güvenlik kaynakları da, TSK’nin bahse konu video ve resimlerin KBRN uzmanlarınca incelendiğini belirterek, “Kimyasal saldırının en ufak bir belirtisi yok. Konvansiyel saldırıyla da hiçbir alakası yok. Çocuğun üzerindeki petrol-naylon ağırlıklı kazak-tişört alev almış. Çocuğun sadece tişörtün değdiği yerlerde ikinci derece yanık var. Yüzünde gözlerinde saçlarında hiçbir şey yok” dedi.

Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
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