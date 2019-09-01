MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKına gecesinde feci son! Kana bulandı...
01.09.2019 - 07:10| İHA

Kına gecesinde feci son! Kana bulandı...

Karabük’ün Eflani ilçesinde kına gecesinde havaya rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kına gecesinde feci son! Kana bulandı...

Edinilen bilgiye göre olay ilçe merkezine bağlı Çelebiler Mahallesi Hatipoğlu Kümevleri mevkiinde meydana geldi. Tevfik Kalaycı’ya ait kınada yapılan silahlı kutlamada havaya açılan ateş sonucunda Yunus Yıldız (47) yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Yıldız (47) Eflani Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken görgü tanıklarının ifadesinin ardından havaya ateş açanın Göller Köyü Muhtarı C.K. (36) olduğu iddia edilirken muhtar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Yıldız sosyal medya hesabından kına ile ilgili olarak "Bu akşam düğündeyiz" paylaşımını yaptığı öğrenilirken olay yerinde çok sayıda kuru sıkı tabancasının kovanları bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Altın Güvercin’ başlıyor

‘Altın Güvercin’ başlıyor

Tepebaşı’nda kitap şenliği

Tepebaşı’nda kitap şenliği

Dopinge karşı sıfır tolerans felsefesi

Dopinge karşı sıfır tolerans felsefesi

Mahkûma aşçılık eğitimi verilecek

Mahkûma aşçılık eğitimi verilecek

Sıradaki Haber