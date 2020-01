Kiracılar - Ev sahipleri araştırıyor: 2020 Kira zammı ne kadar? Kira zammı hesaplama örneği

Yeni yıl zam oranları açıklanmaya devam ediyor. 2020 zam haberleri arasında yer alan kira zam oranları da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kiracı veya ev sahibi olanların öğrenmek istediği kira zammı 2020 oranı nedir? Türkiye İstatistik Kurumu kira zam oranını açıkladı. Peki kiralar ne kadar olacak? Kira zam oranı ne kadar? 2020 Kira zam oranları aramalarının sonuçları haberimizde...

KİRA ZAMMI 2020 NE KADAR OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 0,74, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,84, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 7,36 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,74, Yİ-ÜFE 0,69 yükseldi. TÜFE, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,36 artış gösterdi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 15.18 oldu.

Buna göre mal sahipleri kiracısına yüzde 15.18 oranında zam yapacak.

KİRA ARTIŞ ORANI 2020 HESAPLAMA ÖRNEĞİ

2020 Kira artış oranı hesaplamak isteyenler için, kira artış oranı 2020 hesaplama örneği şu şekilde;

Mevcut kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kiracının kira bedeli 1.151 lira olacak.

Eski kira: 1200 lira, yeni kira: 1382 lira

Eski kira: 1300 lira, yeni kira: 1497 lira

Eski kira: 1400 lira, yeni kira: 1612 lira

Eski kira: 1500 lira, yeni kira: 1727 lira

Eski kira: 1600 lira, yeni kira: 1842 lira

Eski kira: 1700 lira, yeni kira: 1958 lira

Eski kira: 1800 lira, yeni kira: 2073 lira

Eski kira: 1900 lira, yeni kira: 2188 lira

Eski kira: 2000 lira, yeni kira: 2303 lira

2019 KİRA ZAMMI NE KADARDI?

Aralık 2019 kira artış oranı açıklandı. Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.

KAMU LOJMANLARININ KİRA ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Gelen son dakika bilgisine göre, kamu lojmanları kira bedeli, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi oranları dikkate alınarak yüzde 14 oranında artırıldı.

Son dakika haberine göre, kamu lojmanları kira zammı için uygulanacak olan oranlar, Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile açıklandı. Alınan bilgiye göre, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında kalan kamu konutlarının bu yıl her bir metrekare aylık kira bedelleri ile aylık kira bedeli dışında kalan ve konutta oturanlarca karşılanması gereken kaloriferci ile kapıcı ücretleri, elektrik bedelleri ve elektriğe bağlı sistemler için öngörülen bedeller (su bedelleri hariç) Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi oranları dikkate alınarak yüzde 14 oranında artırıldı.

Yeni bedeller, 15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Açıklanan tebliğ kapsamında kamu lojmanları kirası kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,69 lira/metrekare, kalorifersiz konutlarda 4,21 lira/metrekare ve kaloriferli konutlarda 5,53 lira/metrekare olarak belirlendi.

Bu bedellere ek olarak aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,65 lira ilave kira bedeli alınacak. Yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilen ve ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,21 lira yakıt bedeli kiraya ek olarak tahsil edilecek.