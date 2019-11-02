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02.11.2019 - 11:54 | | DHA

Kıran-4 baskını! 12 ayrı nokta...

Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında tespit edilen 12 ayrı noktadaki sığınak ve mağaralara düzenlenen operasyonda yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kıran-4 baskını! 12 ayrı nokta...

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Dereköy Köyü Dereşoran Vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi teröristlere ait barınak, sığınak ve depoların ortaya çıkarılarak tahrip edilmesini sağlamak maksadıyla "KIRAN-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül Operasyonu” düzenlendiği belirtildi.

Terör örgütlerinin kış üslenmesini engellemeye yönelik, 29-31 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyonda, çok sayıda silah ve örgütsel dökümanın ele geçirildiğinin ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 12 ayrı noktada 3 sığınak, mağara ile 5 barınak tespit edilmiş, söz konusu mağara ve sığınaklarda yapılan arama sonucunda 3 jeneratör, iki akü, 8 tüp, 10 cep telefonu bataryası, iki kilogram gübre, 80 metre kablo, iki şemsiye, bir tavla ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir."

Düzenlenen operasyonla ilgili delil niteliğinde olan malzemelere el konulduğu aktarılan açıklamada, diğer malzemelerin ise olay yerinde imha edildiği kaydedildi.

 

 

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