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12.11.2019 - 20:24 | | AA

'Kıran-4' sürüyor! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Ağrı'da, terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik gerçekleştirilen "Kıran-4" operasyonu çerçevesinde düzenlenen ve 15 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 5 kalaşnikof tüfek, 10 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

'Kıran-4' sürüyor! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağrı, Iğdır, Kars ve Erzincan'da terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesinin önlenmesi ve kış öncesi bölgede eylem yapma hazırlığında olan teröristlerin yakalanması ya da teslim olmamaları halinde etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan "Kıran-4" operasyonu devam ediyor.

Zırhlı birlikler ile polis ve korucuların da desteğiyle yürütülen operasyonun Ağrı ayağı ise İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde "Kıran-4 Şehit Jandarma Er Oktay Gümüş" adıyla sürdürülüyor.

Seçkin askeri birliklerin katılımıyla Ağrı Dağı bölgesinde 6 Kasım'da başlatılan hava destekli operasyonda 7 Kasım'da 8 terörist, 9 Kasım'da da 7 teröristin etkisiz hale getirilmesi sonrası bölgede arama tarama çalışmaları başlatıldı.

Güvenlik güçlerine ait bomba arama köpeklerinin de katıldığı arama tarama faaliyetlerinde, teröristlerce kullanılan 3 sığınak ve barınak tespit edildi.

Mehmetçik tarafından imha edilen söz konusu sığınak ve barınaklardaki aramalarda, teröristlere ait 5 kalaşnikof tüfek, bu tüfeklere ait 34 şarjör ve mermiler, 10 el bombası, 21 el bombası tapası, 200 uçaksavar mühimmatı, 2 mayon ve fişek kutusu, 200 metre elektrik kablosu ile bomba yapımında da kullanılan 5 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ele geçirildi.

Bölgede operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi.

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