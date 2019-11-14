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14.11.2019 - 11:13 | | DHA

Kıran-6 da PKK ya büyük darbe! Hepsi ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, Kıran-6 operasyonu kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütüne ait silah ve mühimmatlar ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

Kıran-6 da PKK ya büyük darbe! Hepsi ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca Kıran-6 operasyonunun sürdürüldüğü bildirilerek, “Gürpınar kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; 1 RPG 7 roketatar, 1 keskin nişancı tüfeği, 14 el bombası, 34 antitank roketatar mühimmatı, 18 kilo TNT, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

 

 

 

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