Kiraya verdiği evini yanmaktan kurtardı

Suriyeli ailelerin kaldığı Yenice Mahallesi Molla Mansur Efendi Çıkmazı'ndaki iki katlı evde içilen sigara süngerin üzerine düştü. Kısa sürede sünger alev aldı. Evden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yan taraftaki apartmanda oturan ev sahibi Selahattin A, hemen kiraya verdiği eve gitti.
Ev sahibi, tutuşan süngeri ve eşyaları camdan atarak evini yanmaktan kurtardı. Daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Mahallede paniğe sebep olan yangında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.
AB Sözcüsü: "Mültecilerin geri dönüşü güvenli ve gönüllü olmalı"Avrupa Parlamentosu'nda (AP) gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Maja Kocijancic "Mültecilerin geri dönüşü için şartlar sağlandığında bu güvenli, gönüllü ve insani bir şekilde olmalı" dedi.