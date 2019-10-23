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23.10.2019 - 17:20 | | DHA

Kiraya verdiği evini yanmaktan kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın mahallede paniğe sebep oldu.

Kiraya verdiği evini yanmaktan kurtardı

Suriyeli ailelerin kaldığı Yenice Mahallesi Molla Mansur Efendi Çıkmazı'ndaki iki katlı evde içilen sigara süngerin üzerine düştü. Kısa sürede sünger alev aldı. Evden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yan taraftaki apartmanda oturan ev sahibi Selahattin A, hemen kiraya verdiği eve gitti.

Ev sahibi, tutuşan süngeri ve eşyaları camdan atarak evini yanmaktan kurtardı. Daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Mahallede paniğe sebep olan yangında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

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