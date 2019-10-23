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23.10.2019 - 14:38 | | İHA

Kırık şemsiyesiyle polisin motosikletini yağmurdan korudu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kırık şemsiyesiyle polis motosikletini yağmurdan koruyan ilkokul öğrencisi Eylül Karaca, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şemsiye ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.

Kırık şemsiyesiyle polisin motosikletini yağmurdan korudu

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekiplerinin bir program için Şehit Mustafa Gökdal İlkokulunda gitti. Havanın yağmurlu olmasından dolayı 2. Sınıf öğrencisi Eylül Karaca, okul bahçesinde bulunan ekiplerin motosikleti kırık şemsiyesiyle korudu.

Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Karaca’nın motosikletin koltuğuna koyduğu şemsiyesiyle teneffüs boyunca bekledi.

Görüntüleri izleyen İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel ile polis ekipleri Karaca’nın sınıfını ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel Karaca’ya şemsiye, çanta, kalem ve silgi hediye eden ekipler, sınıf arkadaşlarına da çeşitli hediyeler dağıttı.

Karaca, polislerin okula gelmesi dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ailesinin davranışı nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden Karaca, “Polisler geldiğinde yağmur yağıyordu. Polisler oturduklarında ıslanmasınlar diye şemsiyemi motorun üzerine koydum. Ben biraz ıslandım ama polislerin ıslanması gerekiyordu. Onlar bizi her zaman korur. Ben de küçük bir fedakarlık yaptım” dedi.

Kırık şemsiyesiyle polisin motosikletini yağmurdan korudu

Kırık şemsiyesiyle polisin motosikletini yağmurdan korudu

Hırsızların yeni yöntemi: Siparişle hırsızlık...İstanbul'da hırsızlar arasında yeni yöntem, 'sipariş üzerine hırsızlık yapmak' oldu. Hırsızlar, önceden sipariş aldıkları özellikle lüks araç yedek parçalarını çalıp, hazır bekleyen müşteriye satıyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz aylarda bir apartmana düzenlenen baskında da kamyon dolusu çalıntı lüks araç yedek parçası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı yedek parçaların internet üzerinden satıldığı belirlendi. Polis ise araç sahiplerini, "Araç ve yedek parça hırsızlarının en çok tercih ettiği günler, yağmurlu ve karlı günler. Çünkü dışarısı boştur. Bu da hırsızlar için en uygun zamandır" diyerek uyardı.
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