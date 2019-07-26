MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem'Kırık yumurta' oyunu! Tesadüfen fark edildi...
26.07.2019 - 19:59| DHA

'Kırık yumurta' oyunu! Tesadüfen fark edildi...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, marketten aldıkları bir koli yumurtayı kaza sonucu kırmış gibi yapıp ardından gözyaşı döken, bu anları gören kişilerin ise acıyıp para yardımında bulunduğu iki kadın, zabıta ekipleri tarafından merkeze götürüldü.

'Kırık yumurta' oyunu! Tesadüfen fark edildi...

 

Olay, öğleden sonra Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Yanlarında biri bebek iki çocuk bulunan iki kadın, Yunus Timi polislerinin dikkatini çekti. Motosikletli ekipler, kadınları bir süre uzaktan takibe aldı. Bir süre dilendikten sonra topladıkları paralarla iki kadının markete girdiği gören polis, kadınların marketten yumurta kolisiyle çıktığını fark etti. Daha sonra kolideki yumurtaları kırıp, önlerine koyarak ağlayıp tekrar dilenmeye başlayan iki çocuklu kadınları görenler, acıyıp, para verdi. Dilenci kadınların kırık yumurta oyununu fark eden polisler, kimlik kontrolü yaptı. Konyadan Denizliye geldikleri öğrenilen iki kadın ve çocukları Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından götürüldü.

Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL 3. dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

AÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL 3. dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Meteoroloji'den yeni uyarı: Yağmur yurdu terk etmiyor

Meteoroloji'den yeni uyarı: Yağmur yurdu terk etmiyor

YKS tercihleri ne zaman sona erecek? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

YKS tercihleri ne zaman sona erecek? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

'Kırık yumurta' oyunu! Tesadüfen fark edildi...

'Kırık yumurta' oyunu! Tesadüfen fark edildi...

Sıradaki Haber