Kırıkkale’de Arapça okunan İstiklal Marşı tepki yarattı

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü İstiklal Marşı’nın Türkçe olarak büyük bir coşkuyla okunduğunu, ardından günün anlamına uygun olarak programa katılan yabancı öğrencilerin manasını idrak etmesi amacıyla İstiklal Marşı’nın bir öğrenci tarafından Arapça’ya çevrildiğini belirtti. Açıklamada “Sosyal medyada üniversitemize ve bu programa ait olmayan görüntüler yayınlanarak İstiklal Marşımızın Arapça olarak okunduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemiz ve şehrimizin itibarını zedelemeye yönelik bu maksatlı yayınları şiddetle kınıyoruz” denildi.

Geçen hazirana ayında da Kırıkkale Üniversitesi’ndeki mezuniyet töreninde de, “İstiklal Marşı” krizi yaşanmıştı. Törende “siyasi içerik” taşıdığı gerekçesiyle İstiklal Marşı’nın okutulmadığı iddiasıyla kürsüye gelen bir öğrenci, salondakilere tepki göstermişti. -ANKARA Milliyet