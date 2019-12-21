Kırıkkale’de Arapça okunan İstiklal Marşı tepki yarattı
Kırıkkale Üniversitesi’nde Genç Kalemler Topluluğu ile Bilim ve Sanat Topluluğu’nun 18 Aralık’ta gerçekleştirdiği Dünya Arapça Günü etkinliğinde İstiklal Marşı’nın Arapça okunması tepkilere yol açtı. İstiklal Marşı’nın Arapça okunduğunu gösteren görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı üniversiteye tepki gösterdi.
Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü İstiklal Marşı’nın Türkçe olarak büyük bir coşkuyla okunduğunu, ardından günün anlamına uygun olarak programa katılan yabancı öğrencilerin manasını idrak etmesi amacıyla İstiklal Marşı’nın bir öğrenci tarafından Arapça’ya çevrildiğini belirtti. Açıklamada “Sosyal medyada üniversitemize ve bu programa ait olmayan görüntüler yayınlanarak İstiklal Marşımızın Arapça olarak okunduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemiz ve şehrimizin itibarını zedelemeye yönelik bu maksatlı yayınları şiddetle kınıyoruz” denildi.
Geçen hazirana ayında da Kırıkkale Üniversitesi’ndeki mezuniyet töreninde de, “İstiklal Marşı” krizi yaşanmıştı. Törende “siyasi içerik” taşıdığı gerekçesiyle İstiklal Marşı’nın okutulmadığı iddiasıyla kürsüye gelen bir öğrenci, salondakilere tepki göstermişti. -ANKARA Milliyet