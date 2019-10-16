‘Kırılma Silivri’den Adalar’a doğru’

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 1999 İzmit ve Düzce depremlerinin 20. yılı dolayısıyla uluslararası deprem konferansına ev sahipliği yapıyor. Türkiye Aktif Tektonik Araştırma Grubu’nun 23. etkinliğiyle eşgüdümlü olarak gerçekleşen ve 3 gün sürecek deprem konferansına, aralarında Fransız bilim insanı Prof. Dr. Xavier Le Pichon, Prof. Dr. John F. Dewey ve Prof. Dr. Dan McKenzie gibi isimlerin olduğu onlarca yabancı uzman ile Türkiye’nin önemli yerbilimcileri katılıyor.

‘Fay kayıyor’

“Marmara Depremlerinin 20 yılı” oturumu öncesi Milliyet’e konuşan Fransız deprem bilimci Prof. Le Pichon, “5.8’lik deprem kilitlenmiş kısmın en batı ucunda meydana geldi. Öngördüğümüz bir depremdi ama iyi bir işaret değil. Sistemin ucundaki kısım kırılmaya başladı. Ana fay dışında da depremler olabilir ancak diğer faylarda gerilmenin biriktiğine dair veri yok” dedi.

Marmara Deniz tabanını 15 yıl süreyle Le Suroit isimli gemiyle inceleyen Pichon, kilitli bulunan ana fayın her an kırılabileceğini dile getirerek, “Marmara deniz tabanında yaptığımız ve daha önce ortaya koyduğumuz verilerle Silivri’deki sarsıntının içerdiği mesaj birbiriyle uyuşuyor. Marmara’da kırılacak fay Silivri depreminden sonra belli olmuştur. Fayın batı ucu yavaş yavaş kayıyor. Fayın doğu kısmı ise yani Silivri açıklarından Adalar’a uzanan hat kilitlenmiş durumda bu bizi endişelendiriyor.

Buradaki kırılma şehrin tamamını etkileyecektir. Tek parçalı kırılmada 7.4 veya 7.5 büyüklüğünde, iki parçalı kırılmada ise 7.2’lik bir deprem öngörüyoruz. Herkes depremin zamanını soruyor ama bu konuda maalesef bir şey diyemiyoruz. Yarın da olabilir, 5 yıl sonra da. Ancak ana fayda, 5.8 veya 6.2’lik çok sayıda deprem olmayacak” diye konuştu.

Konferansa katılan isimlerden, Prof. Dr. John F. Dewey, Prof. Xavier Le Pichon ve Prof. Dan McKenzie’ye İTÜ rektörlüğü tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Şiddeti maksimum 7.6

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör üç gün sürecek konferansa, Amerika, Fransa, Almanya, İtalya, Yunanistan, Japonya, Çin, Azerbaycan gibi faklı ülkelerin akademik kurumlarından katılım olduğunu belirterek; “Çok sayıda bilim insanı aynı zamanda Kuzey Anadolu Fayı’na benzer fay kuşakları üzerinde yapılan çalışmalarını da sunacak. Her kafadan bir ses çıkıyor ve bu karmaşaya son vermek için İTÜ’de uluslararası deprem konferansı yapılmasına karar verdik” dedi.

Prof. Dr. Şengör, deprem hakkında da şunları söyledi: “Silivri ile Küçükçekmece arasındaki alanda mikrodeprem bile yok. Çok az var. Bu fayın kilitlendiğini gösteriyor. Kandilli ve bizim dışımızda konuşanlara itibar edilmemeli. İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak. Fay Silivri’denBüyükçekmece’ye kadar kırılırsa korkulacak bir durum olmaz, ancak kırılma Gebze açıklarına uzanırsa 7.6 büyüklüğünde

deprem üretir.”