Kırıntılar filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kırıntılar filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Gökçe Suyabatmaz, İsmail Hakkı, Arif Sevimli, Aden Duru Orak, Sabahat Adalar, Toygun Ateş, Efe Karaman ve Haldun Boysan yer alıyor.

Genç bir muhabir olan Elif, editörünün aldığı bir duyum üzerine İskenderun'a gider. Alınan duyum, IŞİD militanlarının Türkiye’de tedavi edilmekte olduğudur. Söz konusu hastaneye gelen Elif ve kameramanı Hüseyin, aldıkları duyumun peşine düşerler. Ancak Elif burada bambaşka bir hikayeyle daha karşılaşır. 80 yaşındaki Suriyeli göçmen Noor Nine ölümün eşiğindedir ve tek isteği torunu Adab'ı görebilmektir. Ancak Adab'dan 3 gündür haber alınamamaktadır.

Elif ve doktor Rıza beraber Adab’ı aramaya başlar. Elif, İskenderun’u avucunun içi gibi bilen küçük rehberi Cemal ile Adab’ın kaybolduğu günün izlerini sürerken, Rıza da kameraman Hüseyin ile farklı ve daha karanlık yollardan Adab’a ulaşmaya çalışır. Birbirinden bağımsız dört karakter için de zaman hızla tükenmektedir...

Yönetmen koltuğunda Miraç Kazancı'nın oturduğu filmin başrollerini Gökçe Suyabatmaz, İsmail Hakkı ve Arif Sevimli üstleniyor. Filmin senaryosunda ise Esed Akçilad imzası var.