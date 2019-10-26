26.10.2019 - 13:22 | | DHA
'Kırk surat' lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 140 kilo esrar ele geçirilirken, operasyonda uyuşturucu ticaretinden 8 yıldır aranan 'Kırk surat' lakaplı N.K. yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesine bağlı kırsal Yorulmaz Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik dün 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil-03' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalarla 2011 yılından itibaren 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında arama kaydın bulunan ve 8 yıldır sürekli kılık değiştirerek firari olan 'Kırk surat' lakaplı N.K., mahalledeki bir evin bahçesinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeğiyle birlikte yakalandı.
Mahallede yapılan aramada ise 4 bidon içerisindeki satışa hazır 140 kilo esrar ele geçirildi.
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