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26.10.2019 - 13:22 | | DHA

'Kırk surat' lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 140 kilo esrar ele geçirilirken, operasyonda uyuşturucu ticaretinden 8 yıldır aranan 'Kırk surat' lakaplı N.K. yakalandı.

'Kırk surat' lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesine bağlı kırsal Yorulmaz Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik dün 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil-03' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalarla 2011 yılından itibaren 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında arama kaydın bulunan ve 8 yıldır sürekli kılık değiştirerek firari olan 'Kırk surat' lakaplı N.K., mahalledeki bir evin bahçesinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

Mahallede yapılan aramada ise 4 bidon içerisindeki satışa hazır 140 kilo esrar ele geçirildi.

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