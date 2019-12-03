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03.12.2019 - 21:36 | | AA

Kırklareli'de kar yağışı başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli'de kar yağışı başladı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'nde akşam başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, trafikte aksamaların yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri denetimlerde bulunuyor.

Kırklarelide kar yağışı başladı


Bu arada, bazı vatandaşlar araçların üzerindeki kar birikintileriyle kar topu oynarken, bazıları da yağışı fotoğrafladı.

Vatandaşlardan Vahit Akay, "Mevsimin ilk karı düşmeye başladı. Maşallah çok güzel yağıyor." dedi.

Kar yağışının yarın akşama kadar etkili olması bekleniyor.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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