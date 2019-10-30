Kırklareli'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski'nin Mesutlu köyü yakınlarındaki TEM gişeleri çıkışında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsünün yapılan kimlik kontrolünde 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan M.Ü.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.Ü.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine kondu.