30.10.2019 - 16:20 | | DHA
Kırklareli'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi M.Ü.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski'nin Mesutlu köyü yakınlarındaki TEM gişeleri çıkışında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsünün yapılan kimlik kontrolünde 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan M.Ü.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.Ü.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine kondu.
Pilot: Pist başından tilki geçtiSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı?nı kullanan bir yolcu uçağının pilotunun tilki görmesiyle ilgili yaptığı anonsun ses kaydı ortaya çıktı. Pilotun, ?06 pist başından güneye bir tane tilki geçti, bilginiz olsun.Şu anda güneydeki kulübeler civarına doğru gidiyor? anonsu dikkat çekti.