MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKırklareli'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
30.10.2019 - 16:20 | | DHA

Kırklareli'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi M.Ü.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırklareli'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski'nin Mesutlu köyü yakınlarındaki TEM gişeleri çıkışında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsünün yapılan kimlik kontrolünde 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan M.Ü.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.Ü.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine kondu.

 

Pilot: Pist başından tilki geçtiSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı?nı kullanan bir yolcu uçağının pilotunun tilki görmesiyle ilgili yaptığı anonsun ses kaydı ortaya çıktı. Pilotun, ?06 pist başından güneye bir tane tilki geçti, bilginiz olsun.Şu anda güneydeki kulübeler civarına doğru gidiyor? anonsu dikkat çekti.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yengesine baltayla saldırdı, 18,5 yıl hapisle yargılanıyor!

Yengesine baltayla saldırdı, 18,5 yıl hapisle yargılanıyor!

Son dakika... Tuzla Organize Sanayi'de korkutan yangın!

Son dakika... Tuzla Organize Sanayi'de korkutan yangın!

Arkadaşları adını duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Arkadaşları adını duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Sosyeti pazarı karıştı! Yaralılar var

Sosyeti pazarı karıştı! Yaralılar var

Sıradaki Haber