MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKırklareli'de yaklanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
31.10.2019 - 11:35 | | DHA

Kırklareli'de yaklanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, jandarma denetimi sırasında durdurulan araçta terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan M.Ü.Y. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ü.Y., tutuklandı.

Kırklareli'de yaklanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski–Kırklareli Karayolu'nun Karamesutlu Köyü TEM gişeleri çıkışında, M.Ü.Y.'nün kullandığı aracı şüphe üzerine durdurdu. Sürücünün, GBT kontrolünde 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.Ü.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak, Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

 

Kamyonetin çarptığı simitçi ağır yaralandı!Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin çaptığı simitçi, ağır yaralandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu

Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu

EUS yerleştirme sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

EUS yerleştirme sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

Gaziantep’te annesinin terk ettiği bebeğe doktor sahip çıktı

Gaziantep’te annesinin terk ettiği bebeğe doktor sahip çıktı

Kırklareli'de yaklanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kırklareli'de yaklanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Sıradaki Haber