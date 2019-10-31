31.10.2019 - 11:35 | | DHA
Kırklareli'de yaklanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, jandarma denetimi sırasında durdurulan araçta terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan M.Ü.Y. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ü.Y., tutuklandı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski–Kırklareli Karayolu'nun Karamesutlu Köyü TEM gişeleri çıkışında, M.Ü.Y.'nün kullandığı aracı şüphe üzerine durdurdu. Sürücünün, GBT kontrolünde 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.Ü.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak, Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.