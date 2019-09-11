Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Ç.'ye 'sahte MİT'çi' gözaltısı

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevke dilen Ahmet Ç.'nin kendisini MİT Edirne Bölge Başkanı olarak tanıtarak, bir iş insanına 10 milyon TL karşılığında 'hayali arazi' sattığı iddia ediliyor. Eski ağa, 9 Eylül'de Edirne'de gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan Ahmet Ç., Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

DAHA ÖNCE AĞALIĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Edirne'de 2 yıl önce yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağalık ihalesine giren iş adamı Ahmet Ç., açık artırmada 1 milyon 522 bin lira ile 657'nci Kırkpınar Yağlı Güneşleri'nin ağalığını kazanmıştı. Protokol gereği ağalık bedelini bahsi geçen yılın Aralık ayına kadar ödemesi gereken Ahmet Ç., bugüne kadar paranın tamamını ödememişti ve ağalığı düşürülmüştü.

ELİNDE PARALARLA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMİŞTİ



Kırkpınar ağalığını kazanan Ahmet Ç., ağalık bedelinin ilk taksitini ödemediği iddiaları üzerine 8 Eylül 2017 günü Edirne'de düzenlediği basın toplantısına çanta dolu para ile gelmişti. Çantadan çıkardığı paraları gazetecilere gösteren Ç., "Ağalık parasını ödedim, ben züğürt ağa değilim. Bu para kağıt parçası. Ben bu paralar için almadım ağalığı. Ağalık, Edirne'de kalsın diye aldım. Biz bunu kazanıyoruz. Durduramadığımız insanların dedikodusu var. Ahmet Ç. bu parayı ödeyecek. Aralık ayına kadar ödeme süremiz var. Daha önceki ödemelerde çek, senet ödeniyor da bende mi ödenmiyor? Ödeyemedi diyorlarsa, onlar da toplanıp basın toplantısı yapsınlar ve desinler ki; 'Biz Ahmet Ç.'den parayı alamadık', yiyorlarsa yapsınlar. Benim için para elimin kiri. 5 arabam 2.5 trilyon lira para" demişti.