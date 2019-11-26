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26.11.2019 - 15:42 | | DHA

Kırmızı bülten ile aranan terörist Kilis'te yakalandı

Kilis'te sınırı yasa dışı yollarla geçen Özbekistan ve Kazakistan uyruklu 2 kişi ile 3 çocuk askerler tarafından yakalandı. Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öğrenilen şüphelilerin 1'inin Interpol tarafından 'Kırmızı Bülten' ile arandığı belirlendi.

Kırmızı bülten ile aranan terörist Kilis'te yakalandı

Güvenlik güçleri Suriye'deki bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçeceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sınır hattında güvenlik önlemi alan askerler sınırı geçen Kazakistan uyruklu A.A. ile Özbekistan uyruklu B.U. isimli kadını yanındaki 3 çocukla birlikte yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, A.A.'nın ise Interpol tarafından 'Kırmızı Bülten' ile arandığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. tutuklandı, B.U. ise 3 çocuğu ile birlikte İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Depremi hisseden kedi böyle kaçtıArnavutluk’ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir evde deprem sırasında kayıtta olan kameraya yansıyan kedi depremden saniyeler önce kaçtı.
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