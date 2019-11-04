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04.11.2019 - 08:55 | | AA

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist öldürüldü

TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke etkisiz hale getirildi.

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist öldürüldü

AYRINTILAR GELECEK...

İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
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