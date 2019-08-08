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08.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

Kırmızı ışık ihlali haklı fesih sebebi

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, akaryakıt sevkiyatı sırasında kırmızı ışık ihlali yaptığı, süratli araç kullandığı gerekçesiyle işten çıkarılan tanker şoförünün iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine karar verdi.

Kırmızı ışık ihlali haklı fesih sebebi

Akaryakıt taşımacılığı yapan bir şirkette çalışan tanker şoförü, kırmızı ışıkta geçtiği ve süratli araç kullandığı gerekçesiyle işten çıkartıldı. Şoförün açtığı dava sonrasında İzmir Aliağa İş Mahkemesi, davacının eyleminin haklı fesih ağırlığında olmadığı sonucuna vararak kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne hükmetti. İlk derece mahkemesinin kararının temyizi üzerine dosya Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’ne geldi. Yerel mahkemenin kararını bozan Daire, tanker şoförünün sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine, kıdam ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile hüküm kurulduğuna karar verdi.

İhlali kabul etti

Kararda, “İşçinin isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması” hallerinin de işverene haklı fesih imkanı verdiği ifade edildi. İşverence, davacı şoföre yeteri kadar güvenli sürüş ve iş güvenliği eğitiminin verildiğinin belirtildiği kararda, şoförün de feshe konu eyleme ilişkin alınan yazılı savunmasında kırmızı ışıkta geçerek trafik kurallarını ihlal ettiğini kabul ettiği bildirildi.

 

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