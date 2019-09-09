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09.09.2019 - 07:46| İHA

Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı! Yaralılar var...

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı! Yaralılar var...

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Yibitaş Kavşağı'nda gece meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sabri Atay (86) idaresindeki 57 AS 354 plakalı otomobil Kavak'tan Samsun merkez istikametine seyir halindeyken kırmızı ışıkta bekleyen Nevzat Zan idaresindeki 55 ST 686 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Sabri Atay ile diğer araçta bulunan Kevser Zan (48) ve Hatice Can (53) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.
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