Kırmızı ışıkta kaza: 1 ölü, 5 yaralı...

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Yalı Mahallesi Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir yönünden Çanakkale yönüne giden E.D. (28) yönetimindeki 35 AK 4785 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.A. (29) yönetimindeki 35 AR 2722 plakalı otomobile çarptı.
Kazada Efe Ö. (30) öldü, sürücüler ile her iki araçta bulunan, Ö.K. (38), B.P. (30), K.K. (31) yaralandı. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Barajlarda korkutan görüntü; iki baraj kullanım dışı kaldıİstanbul'da yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki su seviyesi alarm verirken, iki baraj su yokluğu nedeniyle kullanım dışı kaldı. Doluluk oranı yüzde 3'ün altına inen Papuçdere barajı ile doluluk oranı yüzde 5'e inen Kazandere barajı, su seviyesi baraj kapakları ve tahliye kanallarının altında kaldığı için kullanım dışı kaldı.